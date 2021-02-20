Akrep 22-28 Şubat haftalık burç yorumları kariyer konuları ön planda!

22-28 Şubat haftası Akrep burcunu neler bekliyor? Akrep burcu 22-28 Şubat haftalık burç yorumları Ay Yengeç burcunda başlıyor. Akrep haftalık burç yorumlarına göre, çarşamba günü Ay Pluto karşıtlığından etkileneceksiniz. İşte 22-28 Şubat Akrep haftalık burç yorumlarının detayları...

Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda olacak demek ki hayata bakış açınızı gözden geçiriyorsunuz belki bazılarınızın manevi konuları bununla ilgili kafa yormalar ön plana çıkıyor. Çarşamba sabahı Ay Pluto karşıtlığı olacak duygusal olarak kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz. Çarşamba öğleden sonra cumaya kadar Ay Aslan burcunda buda demek oluyor ki kariyer konuları ön plana çıkacak iş hayatı, üstlerle olan diyaloglar bunlar oldukça dikkat çekiyor!