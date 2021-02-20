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YEREL

Bursa'da şoke eden görüntü! Bir anda soyunup polis noktasına koymaya başladı

İhlas Haber Ajansı

Bursa'da hafta sonu kısıtlamasında Bursa'nın en ünlü caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin bulunduğu noktaya doğru çıplak halde koşan bir kadın ortalığı ayağa kaldırdı.

Bekçiler ve polisler çıplak kadını yakalayabilmek için seferber olurken "Vazifemi yaptım baba!" diyerek bağıran kadının daha önce İzmir'de de aynı şekilde soyunduğu öğrenildi.

Bayanın kıyafetlerini toplayıp peşinden koşan ekipler kadını tarihi hanlar bölgesinin orada durdurup kıyafetlerini giymesi için razı etti. 

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