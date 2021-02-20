Bursa'da şoke eden görüntü! Bir anda soyunup polis noktasına koymaya başladı

Bekçiler ve polisler çıplak kadını yakalayabilmek için seferber olurken "Vazifemi yaptım baba!" diyerek bağıran kadının daha önce İzmir'de de aynı şekilde soyunduğu öğrenildi.

Bayanın kıyafetlerini toplayıp peşinden koşan ekipler kadını tarihi hanlar bölgesinin orada durdurup kıyafetlerini giymesi için razı etti.