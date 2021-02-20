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22-28 Şubat haftası Yay burcu yorumu gündeminiz para!

Bu hafta Yay burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür haftalık burç yorumları...

22-28 Şubat haftası Yay burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür 22-28 Şubat haftası Yay burcu haftalık yorumlarını sizler için anlattı. İşte yeni haftada Yayları ve yükselen Yayları bekleyenler... Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda olacak demek ki gündeminiz para, maddi konular! Çarşamba sabahı bir Ay Pluto karşıtlığı olacak kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz.

Çarşamba öğleden sonra ve cumaya kadar Ay Aslan burcuna giriyor buda demek oluyor ki hayata bakış açınızı sorguluyorsunuz bazılarınızın özelinde yurt dışı bağlantılı gündeminiz varsa bununla ilgili bir hareketlenme olabilir.

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