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SAĞLIK

Eti nasıl tüketmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz?

Et tüketimi nasıl olmalı, haftada ne kadar et tüketilmeli merak edilenleri uzmanına sorduk...

Sağlıklı beslenme çerçevesinde temel besin maddelerinden biri olan etler, hayvanların yenebilen kas dokularıdır. Beslenmede, besinlerin içerdiği protein, vitamin ve mineral gibi besin öğeleri büyük önem taşımaktadır. Etler; biyolojik değeri yüksek, iyi kalite protein kaynağıdırlar. Ayrıca A ve özellikle B grubu vitaminleri ile demir, çinko, fosfor ve magnezyum mineralleri bakımından da zengindirler. Peki et tüketimi nasıl olmalıdır, haftada kaç gün et tüketilmelidir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt'e sorduk...

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