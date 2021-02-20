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Kova 22-28 Şubat haftalık burç yorumları sağlığınıza dikkat!

22-28 Şubat haftasında Kova burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün yanıtları...

22-28 Şubat haftası Kova burcunu neler bekliyor? İşte 22-28 Şubat Kova haftalık burç yorumlarının detayları... Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda olacak demek ki haftanın ilk yarısı bol bol çalışıyorsunuz iş konuları ön plana çıkıyor.

Çarşamba sabahı bir Ay Pluto karşıtlığı var demek ki çarşamba sabahı sağlığınızda bir hassasiyet olabilir buna dikkat edin. Çarşamba öğleden sonra cuma akşamına kadar Ay Aslan burcunda demek ki her türlü ilişkide sosyalsiniz.

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