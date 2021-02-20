Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara çağrısı: Tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin televizyon kanalı TASC TV’nin kesintisiz yayın hayatına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen özel programa video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik.

- Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin demokrasiye kasteden darbecilere kucak açması çok büyük çelişki.

-Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır.

- (ABD Kongresi'nin basılması) Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşıldı.

"Net bir tutum bekliyoruz"

-Geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz.

"Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur.

"Türkiye üzerine düşeni yapacak"

-Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz.