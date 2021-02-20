Balık 22-28 Şubat haftalık burç yorumları aşk hayatınız hareketli!

22-28 Şubat haftası Balık burcunu neler bekliyor? Pazartesi, salı ve çarşamba öğleden sonraya kadar Ay Yengeç burcunda olacak demek ki daha keyiflisiniz aşk hayatınız hareketli hayatınızda biri varsa oradan haberler gelebilir.

Çarşamba sabahı bir Ay Pluto karşıtlığı olacak yani kendinizi duygusal anlamda bastırılmış hissedebilirsiniz. Çarşamba öğleden sonra cuma akşamına kadar Ay Aslan burcunda olacak ve sizin için haldır haldır çalışma zamanı!