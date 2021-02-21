BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,46
ALTIN 400,02
GÜNCEL

İstanbul'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık! Kapıya gittiğinde şok oldu paralar gitti

ESENYURT'ta Mısır uyruklu Kanada vatandaşı, evlilik vaadiyle 2 bin 500 dolar parasının dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Kendisini dolandıran ailenin evine gidip polis çağıran turistin ihbarı üzerine evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1152. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’a gelen Mısır uyruklu Kanada vatandaşı turist Aamir K,. internet üzerinden tanıştığı kişi ile evlenmeye karar verdi. İddialara göre Aamir K'nın tanıştığı kişi, evlenmesi için ağabeyi olarak tanıttığı şahsa 2 bin 500 dolar para vermesi gerektiğini söyledi. Dün öğlen saatlerinde bir evde buluşan kişiler arasında para alışverişi gerçekleşti. Daha sonra kadına ulaşamayan adam soluğu karakolda aldı. Dün görüşmenin gerçekleştiği eve polisle gelen Kanadalı turist şikayetçi oldu. Evde yapılan aramalarda kadına ulaşılamazken, parayı aldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafları karakola götürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas Türkiye'nin en soğuk ili oldu! Sıfırın altında 27,1 dereceyi gördü
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
İstanbul’da akılalmaz olay! Otelin penceresinden atlayıp adamın üstüne düştü
Bakan Süleyman Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı!
Bakan Soylu'dan Eren Bülbül'le ilgili flaş sözler: Ahdım vardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara çağrısı: Tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz
Balık 22-28 Şubat haftalık burç yorumları aşk hayatınız hareketli!
Kova 22-28 Şubat haftalık burç yorumları sağlığınıza dikkat!
Oğlak burcu 22-28 Şubat haftalık burç yorumları odağınız ikili ilişkiler!
Eti nasıl tüketmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz?