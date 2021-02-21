Uyku getiren besinler nelerdir?

İyi bir uyku almak, genel sağlığınız için inanılmaz derecede önemlidir. Kaliteli bir uyku; belli kronik hastalıkların gelişme riskini azaltabilir, beyin ve sindirim sistemini sağlıklı tutar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Uzmanlar, her gece 7-9 saat kesintisiz uyumanızı önerir; ancak çoğu insan, yeterince uyuyabilmek için bir mücadele halindedir.

Bazı yiyeceklerin uykuya teşvik edici özelliklere sahip olmaları nedeniyle; beslenme listenizde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Peki uyku getiren yiyecek ve içecekler nelerdir sizler için Diyetisyen Dilan Söğüt paylaştı!