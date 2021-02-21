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SAĞLIK

Uyku getiren besinler nelerdir?

Bazen ne kadar uyumak istesek de uyuyamayabiliyoruz, uykuya dalamamak ve yeterli uyku alamamak sağlık problemlerine sebebiyet verebiliyor peki uyku getiren besinler var mıdır varsa nelerdir? Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için açıkladı.

İyi bir uyku almak, genel sağlığınız için inanılmaz derecede önemlidir. Kaliteli bir uyku; belli kronik hastalıkların gelişme riskini azaltabilir, beyin ve sindirim sistemini sağlıklı tutar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Uzmanlar, her gece 7-9 saat kesintisiz uyumanızı önerir; ancak çoğu insan, yeterince uyuyabilmek için bir mücadele halindedir.

Bazı yiyeceklerin uykuya teşvik edici özelliklere sahip olmaları nedeniyle; beslenme listenizde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Peki uyku getiren yiyecek ve içecekler nelerdir sizler için Diyetisyen Dilan Söğüt paylaştı!

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