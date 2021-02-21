Kemal Kılıçdaroğlu: PKK'nın saldırdığı tek lider benim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu üyesi dernek başkanları ile video konferans toplantısıyla görüştü. Gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP lideri, kendisi hakkında yapılan terör örgütü PKK eleştirilerine de değindi.

Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen 13 masum vatandaşımız için taziye mesajı yayınlayan ancak HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için 'terör örgütü PKK' ifadelerini kullanamayan Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye ve kendisine yapılan PKK'lı suçlamalarına karşı çıkıp öncesinde PKK'nın reklamını yapmak istemediğini söylerken; bugün de şu ifadeleri kullandı:

"CHP'yi PKK'lı diye suçluyorlar. Yahu PKK'nın saldırdığı tek lider benim. Şavşat'tan Ardanuş'a giderken canımızı zor kurtardık. Bir er şehit oldu. Ama toplum unutuyor. Bu ülkenin çıkarlarını savunmak kolay bir şey değildir arkadaşlar zordur. Milletin hakkını hukukunu savunmak kolay değildir zordur. Ben, Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometre adalet yürüyüşü yaptım. Bu kolay mı?"