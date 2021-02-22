BIST 1.560
DOLAR 6,98
EURO 8,47
ALTIN 400,27
MEDYA

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 2. yeni bölümüyle 27 Şubat 2021 Cumartesi akşamı ATV'de olacak. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 27 Şubat 2021 Cumartesi akşamı ATV'de...

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken; Kadir, ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gönül Dağı 18. bölüm fragmanı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Son Yaz 9. bölüm fragmanı
Alev Alev 16. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 33. bölüm fragmanı
Site yönetimleriyle ilgili skandal mafya iddiası
Kastamonu'da kardan yolları kapan iki köydeki yaralı ve hastaya AFAD ile UMKE ekipleri ulaştı
Kemal Kılıçdaroğlu: PKK'nın saldırdığı tek lider benim
Uyku getiren besinler nelerdir?
İstanbul'da dehşet anları! Pitbull küçük kıza saldırdı her yeri kan içinde kaldı