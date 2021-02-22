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Eyüpsultan Meydanı’nda pitbull dehşeti kamerada!

İhlas Haber Ajansı

EYÜPSULTAN Meydanı’nda pitbull cinsi köpeğin sokaktaki bir kediye saldırdığı dehşet anları kameraya yansıdı.

Eyüpsultan Meydanı’nda dün akşam saatlerinde pitbull cinsi köpek kediye saldırdı. Yaralı kedi olay yerindeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. Vatandaşlar pitbull cinsi köpeği gezdiren çocuklara tepki gösterdi.
Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülere köpeğin kediye saldırı anı yansıdı.

Görüntülerde, vatandaşların tepkisi üzerine bir çocuğun kediyi kurtarmak için pitbull cinsi köpeğe asıldığı, olay yerindeki bir esnafın ise süpürge ile köpeği kediden uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

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