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POLİTİKA

Nedim Şener sert bir tartışma başlattı: HDP’ye oy veren 6 milyon kişi, benim askerime kurşun yağdırıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu iddia ederken, "HDP’ye oy veren 6 milyon kişi, benim askerime kurşun yağdırıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Tarafsız Bölge programında canlı yayına katılan Nedim Şener, "PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'dir. HDP ile kim iş birliği yaparsa o çamur üzerine bulaşır. O çamur, o kan üzerine bulaşır. Nettir. Bu kadar. Hiç tartışmıyorum. HDP'ye oy veren, PKK'nın kalaşnikof kurşunu neyse..." diye konuştu.

"Bu 6 milyon kişiyi ne yapacaksın?"

Şener'in yorumuna karşılık veren gazeteci Necdet Saraç ise "Bu 6 milyon kişiyi ne yapacaksın?" sorusunu yöneltti. Nedim Şener bu soruya, "6 milyon kişi, benim üzerime kurşun yağdırıyor demektir. Askerime kurşun yağdırıyor" yanıtını verdi.

"İsterse 60 milyon da olsun"

Şener'i HDP seçmenini şeytanlaştırmakla suçlayan Saraç'a Nedim Şener "İsterse 60 milyon da olsun. Şeytanlaştırma hiç yok. Aklını başına alacak insanlar" dedi.

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