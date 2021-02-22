BIST 1.565
DOLAR 6,99
EURO 8,49
ALTIN 403,91
İNTERNETHABER TV

Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyemediğini Gürsel Tekin söyledi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tartışma her geçen gün büyüyor. Kılıçdaroğlu, Gara Operasyonu'ndan Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu.

Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem Kılıçdaroğlu'na hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bilgi vermişti. HDP ise Kılıçdaroğlu ile aynı görüşte olduğunu açıkladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Perde Arkası'nda Hadi Özışık'ın konuğu oldu. Gürsel Tekin'e Faik Öztrak'ın "Biz PKK'nın propogandasını yapmak istemediğimiz için isim kullanmıyoruz" sözlerini Hadi Özışık hatırlattı. İşte Gürsel Tekin'in cevabı...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Protein tozu nedir? Ne kadar tüketilmelidir?
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Beyin Yorgunluğu yaşayanlar dikkat!
Halk TV'deki kafaya bak! '18 yaşını doldurmuş bir dağa bile çıksa devlet ailesini aramasın'
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast anının görüntüleri ortaya çıktı
Eyüpsultan Meydanı’nda pitbull dehşeti kamerada!
Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut yorumu: Görünen köy klavuz istemez
Kocaeli'de feci kaza! Kazayı izlemek istedi sonu kötü bitti
Kefaret 15. bölüm fragmanı
Tövbeler Olsun 27. bölüm fragmanı