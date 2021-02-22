Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleyemediğini Gürsel Tekin söyledi!

Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hem Kılıçdaroğlu'na hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bilgi vermişti. HDP ise Kılıçdaroğlu ile aynı görüşte olduğunu açıkladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Perde Arkası'nda Hadi Özışık'ın konuğu oldu. Gürsel Tekin'e Faik Öztrak'ın "Biz PKK'nın propogandasını yapmak istemediğimiz için isim kullanmıyoruz" sözlerini Hadi Özışık hatırlattı. İşte Gürsel Tekin'in cevabı...