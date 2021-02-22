BIST 1.564
DOLAR 6,99
EURO 8,47
ALTIN 403,69
MEDYA

Halk TV'deki kafaya bak! '18 yaşını doldurmuş bir dağa bile çıksa devlet ailesini aramasın'

Halk TV canlı yayınında iletişimci Ayşen Şahin, "18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalı" dedi. Konuklar itiraz etmedi. Moderatör sonradan uyandı ama...

CHP'nin yayın organı Halk TV'de skandal bir yayına imza atıldı. Gökmen Karadağ'ın moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar tartışılırken, iletişimci Ayşen Şahin öyle şeyler söyledi ki stüdyodakiler buna sessiz kaldı. 

Ayşen Şahin, polisin örgütlerin kanca attığı geçlerin ailelerinin uyarılmasına karşı çıkıp polisi suçladı. Şahin, "18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalı" ifadelerini kullandı. 

Ayşe Şahin'in ısrarla aynı cümleleri söylerken, moderatör Gökmen Karadağ işe geç de olsa uyandı ve işi toparlamaya çalıştı. Ancak Ayşen Şahin'in zihniyeti Halk TV'de rahatça kendine yer bulmuş oldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast anının görüntüleri ortaya çıktı
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Nedim Şener sert bir tartışma başlattı: HDP’ye oy veren 6 milyon kişi, benim askerime kurşun yağdırıyor
Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut yorumu: Görünen köy klavuz istemez
Kocaeli'de feci kaza! Kazayı izlemek istedi sonu kötü bitti
Tövbeler Olsun 27. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 33. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 18. bölüm fragmanı
Son Yaz 9. bölüm fragmanı