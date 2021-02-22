Protein tozu nedir? Ne kadar tüketilmelidir?

Özellikle spor ve egzersiz ile uğraşanlar için üretilen gıda takviyesi niteliğindeki ürünler son yıllarda çokça karşımıza çıkmaktadır. Protein tozları olarak bilinen bu ürünler, vücudumuz özellikle de kaslarımız için ilave protein sağlamaktadır. Yaşayış tarzımız, yeme içme alışkanlıklarımız, yemek tercihlerimiz vücudumuz için gerekli olan protein değerlerini tam olarak alamamamıza neden olmaktadır. Spor ve egzersiz ile uğraştığımız da ise az olan protein değerleri kas kayıplarına ve hedeflediğimiz vücut şeklini almamamıza neden olmaktadır. Ek besin olarak alınan protein tozları kaslar için gerekli proteini yeterince sağlamaktadır. Bu nedenle protein tozları son zamanlarda en çok tercih edilen ürünlerden olmuştur. Spor yapanlar için genelde tercih edildiği düşünülse de diğer faydaları için de kullanılmaktadır. Peki ne kadar kullanılmalı, faydası ve zararları neler? İşte protein tozu ile ilgili bilinmesi gerekenler!