Unlu börek nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Börek dediğin öyle bir lezzet ki günün her anına uygun. Sabah kahvaltısında da çıtır çıtır yenir, akşam yemeği olarak bile değerlendirilir. Yanında tek istediği de sıcacık, dumanı üstünde bir çayken nasıl sevmeyelim ki böreği zaten? Zevkinize göre hazırladığınız iç harçla buluşan yufkalar, fırında, zaman zaman da tavada çıtır çıtır olup çıkar ya hani... Bu gün biz sizler için 2 yufkayla sirkeli unlu çıtır çıtır bir börek tarifi vereceğiz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

2 adet yufka, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı sirke, 1 kalıp peynir, 1 tutam maydonoz, 2 adet yumurta sarısı, çörek otu / susam.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=2HaEEnM7cGo&feature=youtu.be