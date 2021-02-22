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İspanya sınırında uçucu kül çuvalının içinden mülteci çıktı

Demirören Haber Ajansı

Kuzey Afrika'da İspanya ve Fas arasındaki sınır kenti olan Melilla'daki sınır görevlileri, İspanya'ya ihraç edilen kül çuvalının içine gizlenmiş mülteci yakaladı. Zehirli olduğu belirtilen çuvala gizlenmiş mültecinin o anları kameraya yansıdı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki sınırına yüzlerce göçmen akın etmeye devam ediyor. Ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'daki sınır görevlileri, İspanya'ya gönderilen konteyner içindeki uçucu kül çuvallarındaki hareketliliği gördü. Sınır görevlisi, uçucu kül çuvalını açtığında çuvalın içinde gizlenmiş Fas uyruklu mülteciyi fark etti. Zehirli olduğu belirtilen çuvala gizlenmiş mültecinin o anları kameraya yansıdı.

Zehirli maddeye aldırmadı

Zehirli madde olduğu ifade edilen uçucu külde çuvalındaki mültecinin sağ kalmasının mucize olduğunu belirten yetkililer, uçucu küllerin çimento ve yol onarımı için İspanya'ya ihraç edildiğini belirtti. İspanyol sınır görevlileri, yakalanan Fas uyruklu mülteci hakkında soruşturma başlattı.

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