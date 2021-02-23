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Cihat Yaycı FETÖ'nün yeni hedefini anlattı

Emekli Tümgeneral Cihat Yaycı, FETÖ'cü bazı hesapların Genç Barbaroslar diye adlandırdıkları yetişmiş bir grubun hala aktif olduğunu söyledi. Yaycı, yeterli önlemler alınmadığı takdirde FETÖ'nün şimdi değil ama 6-7 yıl içerisinde Türkiye'yi yeni bir kaos ortamına sürükleyebileceğini ileri sürdü.

Emekli Tümgeneral Cihat Yaycı, bazı FETÖ'cü hesaplardan Genç Barbaroslar diye bir gruptan bahsedildiğini ve hala ciddi bir genç bir kadronun hala varlığını sürdürdüğünü söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanmasını anlatan Cihan Yaycı, FETÖ'cülerin hala büyük kısmının aktif olduğunu ileri sürdü. FETÖ'cü bazı hesaplarda Genç Barabaroslar diye bir gruptan bahsedildiğini ve örgütün bu gruptan sabırla beklemelerini istediğini söyleyen Yaycı, FETÖ'nün şimdi değil ama 6-7 yıl içerisinde Türkiye'ye kaosa sürükleyerek bölmek isteyebileceğini ifade etti.i iradeleriyle bölmek. "

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