Cihat Yaycı Paşa'dan çok önemli FETÖ uyarıları!

Cüneyt Özdemir'e yaptığı FETÖ açıklamalarıyla gündem olan Cihat Yaycı, yine FETÖ'yle mücadele konusunda çok konuşulacak uyarılarda bulundu.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Hadi Özışık'la Perde Arkası programına konuk oldu. FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu A'dan Z'ye tüm detaylarıyla anlattı. Bakın bu hain terör örgütü nasıl bir ağa sahip?