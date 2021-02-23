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Cüneyt Özdemir'in Cihat Yaycı röportajı FETÖ'cüleri çılgına çevirdi!

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, katıldığı programda FETÖMETRE'nin çalışma prensiplerine ilişkin bilgi verince Yaycı'nın açıklamaları FETÖ'cüleri rahatsız etti.

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı, emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in konuğu oldu. Yayında Mavi Vatan'dan, uluslararası ilişkilere kadar pek çok konu görüşülürken, gündemde FETÖMETRE meselesi de ele alındı.

FETÖMETRE'nin mucidi olan Müstafi Tümamiral, sistemin çalışma prensibi hakkında bilgi verirken, tespitlerin doğruluğuna ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. Yaycı'nın açıklamaları FETÖ'cüleri adeta çıldırtırken, sosyal medya hesapları üzerinden Emekli Amiral linç kampanyası başlatıldı. Cihat Yaycı Cüneyt Özdemir'in programından sonra Hadi Özışık'ın Perde Arkası programında tüm sorulara yanıt verdi...

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