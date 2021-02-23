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MEDYA

Çağla Şikel'in canlı yayında yaptıkları ağızları açık bıraktı! İşte o anlar

42 yaşındaki Çağla Şikel'in Fox TV'de canlı yayında yaptıkları görenleri hayrete düşürdü.

Hafta için her gün FOX TV ekranlarında Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programın sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında tavandan sarkıtılan iple yer çekimsiz yoga yaptı. Hoca eşliğinde birbirinden zor hareketler yapan Şıkel, bir ara sarkıtılan ipin içine atladı ve sonrası ip bacaklarına sararak kafa üstü durdu. Canlı yayında birbirinde zor hareketler yapan Şıkel, kıvraklığıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

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