Erdoğan müjdeyi canlı yayında verdi: 20 bin öğretmen ataması yapacağız

Erdoğan, atama bekleyen öğretmenlerle ilgili açıklamasında "Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi daha paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitim açıklaması

1 Mart'tan itibaren 8 ve 12. sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlıyoruz. En kısa zamanda öğretmen ve öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Koronavirüs aşılaması

DSÖ salgının 2022'nin başında biteceğini öngörüyor. Biz hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız. Aşılamayı en başarılı yürüten ülke Türkiye. Dün itibarıyla 7.5 milyonu bulduk. Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz. Vaka sayılarındaki düşüşle orantılı şekilde önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.