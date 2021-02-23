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MEDYA

Cihat Yaycı: FETÖ'cüler Ramazan ayında içki içer oruç tutmazlardı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖ'nün kirli çamaşırlarını ifşa ederken ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bizim yaşadığımız dönemde şu an FETÖ'cü olan ya firarda ya da içerde olan. Hepsi Ramazan ayında içki içerlerdi, oruç tutmazlardı.'' dedi.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'a FETÖ'nün kirli çamaşırlarını anlattı. 

'Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bizim yaşadığımız dönemde şu an FETÖ'cü olan ya firarda ya da içerde olan. Hepsi Ramazan ayında içki içerlerdi, oruç tutmazlardı.' diyen Yaycı, şu ifadeleri kullandı; ''Çok enterasandır. Onun için bunların müslüman, alnı secdeye değiyor diye bakılması son derece yanlış. Bir de bunların din anlayışı İslamiyet değil.

Neden? Çünkü bunlar örgüt başının dediğini sümme haşa Peygamber efendimizin ve cenabı Alllah'ın dediğinden üstün kılarlar. Yani içki yasak. Meşruyu kim kılıyor? Örgüt başı. Yalan söylemeyi? Örgüt başı. Çalmayı, hak yemeyi kim meşru kılıyor? Örgüt başı. Kuran-ı Kerim'de bunlar herhangi bir şartla meşru kılanabilecek şeyler değil. O zaman bunların dindarlığından nasıl bahsedebiliriz. Halkımız bunu bilsin.''

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