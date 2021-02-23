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Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren terörist SİHA ile vuruldu

Anadolu Ajansı

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınların talimatını veren "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın'ın, SİHA ile etkisiz hale getirildiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde 9'u ormanlık, 6'sı kırsal alanda olmak üzere 15 ayrı noktada meydana gelen, rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan, yerleşim birimlerinde de etkili olan ve PKK'ya bağlı "ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangınların ardından geniş çaplı soruşturmalar yürütüldü. 

Ülke içinde ve sınır ötesinde çalışmalarını yoğunlaştıran MİT, Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren teröristin "Demhat Sperti" kod adlı Mesut Taşkın olduğunu belirledi.

Terör örgütünce çukur operasyonları sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırılarda kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını sağlayan Taşkın, Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere Suriye'den patlayıcı aktarmaya çalışırken MİT tarafından tespit edildi. Geçen yıl 20 Ekim'de terör örgütünce oluşturulan toprak tahkimatta, yanındaki teröristle patlayıcı aktarımı sırasında SİHA ile görüntülenen terörist, etkisiz hale getirildi. Taşkın'ın yanında örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi. 

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