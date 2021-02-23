Karnabahar graten nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

En güzel ve en lezzetli kış sebzelerinden biridir karnabahar. Her ne kadar pişerken veya ısınırken ortamın kokusunu pek hoş olamayan bir yöne doğru değiştirse de vazgeçilmesi için yeterli bir sebep değildir. Haşlanır güzel olur, kızarır tadından yenmez, fırınlanır kapışılır... Siz de aynı duyguları paylaşıyorsanız, karnabahar graten size parmak yedirtecek.

Malzemeler;

1 orta boy karnabahar, 1 su bardağı sıvı yağ, 300 gr kıyma, 2 adet orta boy soğan, 1.5 yemek kaşığı domates salçası, 1 cay kaşığı karabiber, 1 cay kaşığı tuz, sos için 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağ, 2 tepeleme yemek kaşığı un, 1 litre süt, 300-400 gr kaşar peyniri, 1 cay kaşığı karabiber, 1 cay kaşığı tuz.

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