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Cihat Yaycı'dan KHK'lılarla ilgili olay açıklamalar!

Perde Arkası programına konuk olan Cihat Yaycı KHK'lılarla ilgili Hadi Özışık'a şok açıklamlarda bulundu!

KHK mağduru olanlar ve ben mağdurum diyenler var; konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile zamanında konuştum KHK mağduru bir polis memuru yargılanmış ve beraat etmiş, işe geri dönmek istiyor neden almıyorsunuz dedim, kendisi dedi ki: Güven noktasında sorun yaşıyorum emniyete sokmayacağım başka bir yerde çalışsın, Rus Büyükelçiyi öldürenin FETÖCÜ olup olmadığını da biliyor muyduk ki.'' Dedi. Şimdi bu noktada Cihat Yaycı'ya sordum; Süleyman Soylu'nun ya da Türk Silahlı Kuvvetlerin ben bu adamla çalışmıyorum deme hakkı var mı?

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