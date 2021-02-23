Nasrettin Hoca fıkrası Kastamonu'da gerçek oldu! Bindiği dalı kesen muhtar böyle düştü

İnebolu ilçesinde son 1 haftadır etkili olan kar yağışı sonrasında elektrik direkleri yıkıldı, hatlar ise koptu. Yaklaşık 5 gün elektrik verilemeyen İnebolu ilçesinde vatandaş çareyi kendi aradı. Bununla ilgili olarak Başköy köyünde ikamet eden Köy Muhtarı Ekrem Kıyoğlu, elektrik tellerinin üzerine devrilen çam ağacını kesmek istedi.

Bunun için elektrik direğine merdiven dayayarak elektrik hatlarına kadar ulaşan Muhtar Ekrem Kıyoğlu, elindeki balta ile ağacı kesti. Tellerden kurtulan ağaçla birlikte merdivende kayan Kıyıoğlu yere düştü. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan muhtarın düşme anları ise başka bir şahıs tarafından cep telefonuna kayıt edildi.