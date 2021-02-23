Bir türlü doyamama hissinin sebepleri nedir?

Sürekli aç hissetmek gün içinde sürekli yemek yeme isteği, sindirim sistemi bozuklukları, hareketsizlik, duygusal boşluk gibi problemlerin ve daha fazlasının sonucunda ortaya çıkıyor olabilir. Bu yüzden sürekli yeme isteği ve aç hissetmek normal bir durum değildir. Peki bu durumu yaşamamak için neler yapmak gerekir? Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için yanıtladı...