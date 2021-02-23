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Bir türlü doyamama hissinin sebepleri nedir?

Ne kadar yemek yersem yiyeyim bir türlü doyamıyorum ve daha fazla yemek yemek istiyorum diyorsanız bunun altında yatan bir çok farklı sebebin olduğunu bilmeniz gerekir. Peki yediğiniz yemeklerin yetersiz kalmasının sebepleri nelerdir?

Sürekli aç hissetmek gün içinde sürekli yemek yeme isteği, sindirim sistemi bozuklukları, hareketsizlik, duygusal boşluk gibi problemlerin ve daha fazlasının sonucunda ortaya çıkıyor olabilir. Bu yüzden sürekli yeme isteği ve aç hissetmek normal bir durum değildir. Peki bu durumu yaşamamak için neler yapmak gerekir? Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için yanıtladı...

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