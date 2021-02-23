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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasında, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerince etkisiz hale getirildi" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki PKK'lıların yuvalandığı bölgeler, bir bir başlarına yıkılıyor. Bu kapsamda; Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek."

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