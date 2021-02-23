Sigara içenler bu vitaminlere dikkat!
Kullandığınız vitamin ve gıda takviyeleri bağışıklık sistemi için sandığınız kadar iyi olmayabilir. Yapılan araştırmalar sigara içenlerin özellikle bazı vitaminlerle risk faktörlerini yükseltebildiğini gösteriyor. Peki bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapılmalı? Bir Bilen programının konuğu Radyasyon Onkolojisi Profesörü Dr. Berrin Pehlivan... Bağışıklık sistemine dair bu bilgileri kaçırmayın
Bahar Saygılıer'in moderatörlüğünde gerçekleşen Bir Bilen programında bağışıklık sistemi ve kanserden korunma için etkin yöntemler konuşuldu. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda bağışıklık sistemine, vitamin ve gıda takviyesi kullanımına, stresin sağlığımız üzerindeki etkilerine ve kanser hastalığı ile alakalı en son gelişmeleri konuştuk.
Yorgunluk, halsizlik, hassas cilt, soluk beniz, sık tekrarlayan aftlar, mantarlar ve enfeksiyon bağışıklık sisteminin doğru çalışmadığını gösteriyor olabilir diyen Dr. Pehlivan bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yapılacak müdahalelerinde onun bozulmasına neden olduğunu söyledi. Özellikle vitamin takviyelerinin bağışıklık sistemini bozduğunu söyleyen Dr. Berrin Pehlivan, dışardan vitamin kullanımının bazı hastalıkları arttırabildiğini veya tetikleyebildiğinin altını çizdi.