Sigara içenler bu vitaminlere dikkat!

Bahar Saygılıer'in moderatörlüğünde gerçekleşen Bir Bilen programında bağışıklık sistemi ve kanserden korunma için etkin yöntemler konuşuldu. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda bağışıklık sistemine, vitamin ve gıda takviyesi kullanımına, stresin sağlığımız üzerindeki etkilerine ve kanser hastalığı ile alakalı en son gelişmeleri konuştuk.



Yorgunluk, halsizlik, hassas cilt, soluk beniz, sık tekrarlayan aftlar, mantarlar ve enfeksiyon bağışıklık sisteminin doğru çalışmadığını gösteriyor olabilir diyen Dr. Pehlivan bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yapılacak müdahalelerinde onun bozulmasına neden olduğunu söyledi. Özellikle vitamin takviyelerinin bağışıklık sistemini bozduğunu söyleyen Dr. Berrin Pehlivan, dışardan vitamin kullanımının bazı hastalıkları arttırabildiğini veya tetikleyebildiğinin altını çizdi.