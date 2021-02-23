Bir Yunan kadar onurunuzda mı yok!
Gazeteci Hadi Özışık'ın Youtube kanalında Perde Arkası programına konuk olan Emekli Tümgeneral Cihat Yaycı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanmasını anlatan Cihat Yaycı, FETÖ'cülerin hala büyük kısmının aktif olduğunu ileri sürdü.
FETÖ'cülerin kabusu Cihat Yaycı Paşa, FETÖ'cülere asker denilmesine karşı çıktı. "Kardak'ta Türk gemisine sığınmaktansa düşmeyi göze alan Yunanlılar kadar şerefleri yoktur bu FETÖ'cülerin" diyor.