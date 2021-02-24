Öğretmenlerin aşılanmasına başlandı! İlk aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu

Öğretmenlere ilk doz aşı uygulaması bugün Çorum'da Arifegazili İlkokulu'nda başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğretmenlerle birlikte ilk aşısını yaptırdı. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler aşılama listesinde öncelikli gruplar arasındaydı.

Öğretmenler nasıl aşı olacak?

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Bakan Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi. Selçuk, "Öğretmenler için aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik." dedi.

Öğretmenler aşı için nasıl randevu olacak?

Bakan Selçuk, "Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.