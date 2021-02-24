Tiger Woods kaza geçirdi hastaneye kaldırıldı

Los Angeles Şerif Departmanı, Woods'un aracıyla trafik kazası geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Woods'un aracının ciddi derecede hasar aldığı belirtilirken, özel ekipmanlarla aracından çıkarılabildiği kaydedildi.

Bacaklarında birden fazla yaralanma olan Woods'un Kalifornia'daki bir hastanede ameliyata alındığını bildirildi.

Woods'un menajeri kazayla ilgili olarak açıklama yaptı ve "Kaliforniya'da tek başına giderken bir kaza yaptı. Bacaklarında birden fazla yaralanma var ve şu anda ameliyatta. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Woods'un yaralanmasıyla ilgili detaylı bilgi verilmedi; ancak aracında büyük hasarlar olduğu bildirildi.

Güney Kaliforniya vatandaşı 45 yaşındaki Woods, PGA turlarında 15 büyük şampiyonluk kazandı. PGA Tour'da kazandığı 82 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduran 45 yaşındaki Woods, 3 yıl boyunca dünyanın en çok gelir elde eden sporcusu olmuştu.