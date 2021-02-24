Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı! Daha sert tedbirler almamak için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, koronavirüsle mücadele sürecinde normalleşme adımlarıyla ilgili son dakika açıklamalar geldi. Kontrolsüz bir normalleşme durumunda vakaların artacağını ve daha sıkı tedbirler almak zorunda kalacaklarını belirten Erdoğan, "1 Mart'tan itibaren kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayan adımları atmaya başlayacağız" dedi. İşte Erdoğan'ın normalleşme açıklamaları...

- Önümüzde bir tarafta her gün milletimizle paylaşılan vaka, hasta, ölüm sayıları var, diğer tarafta normalleşme için belirlediğimiz takvim var.

- Kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları nedeniyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır.

- Sadece Türkiye olarak bizim normalleşme adımlarını atmamız yetmiyor, bu sürecin tüm dünyayla birlikte, özellikle yakın ilişkilerimizin bulunduğu Avrupa coğrafyasıyla birlikte yürümesi şarttır. Her alanda ancak bu şekilde arzu ettiğimiz neticelere ulaşabiliriz.

- Şehirlerimizde virüsün kol gezdiği, havalimanlarımıza uçuş yapılmadığı, sınır kapılarımızın kapalı olduğu, hammadde temin edemediğimiz, ürettiğimizi teslim edemediğimiz bir normalleşme hiçbirimizin işine yaramaz.

- Şehirler bazında normalleşem adımlarının atılmaya başlanacağının müjdesini paylaşmıştık. İnşallah 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayan adımları atmaya başlayacağız.

- Aşılama çalışmalarını belirlenen öncelik gruplarına göre devam ettiriyoruz. Mart ayı inşallah aşılama konusunda da çok büyük mesafelerin katedildiği bir dönem olacaktır.

- Aşı temini için tüm kanalları zorluyoruz. Normalleşme kriterlerinin yakalanması için kendi illerinizdeki vaka ve aşı oranını takip etmenizi rica ediyorum. İllerinizdeki olumlu yönde geliştirerek normalleşme sürecini nihayete erdireceğimize inanıyorum.