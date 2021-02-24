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İstanbul'da yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir anda yere kapaklandı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da 54 yaşındaki kadın, ani fren yapan otobüste savrulup yere düşerek yaralandı.

Olay, dün akşam E-5 karayolu Yakuplu mevkiinde Avcılar istikametine gitmekte olan bir otobüs içerisinde meydana geldi. İddiaya göre durağa geldiğini sanan Müzeyyen M. (54), araç henüz hareket halindeyken ayağa kalktı ve kapıya yanaştı. Bu sırada otobüsün önündeki araç aniden durunca, şoför de fren yapmak zorunda kaldı. Ani fren sırasında korkuluklara tutunamayan Müzeyyen M., araç içerisinde savruldu.

Yere düşen ve kafasını koltuk altındaki demire çarpan kadın yaralandı. Kadına ilk müdahaleyi araç içindeki diğer yolcular ve sürücü yaptı. Yaralı kadın, sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü’nde bulunan bir hastaneye kaldırılan kadının kafasında kırık olduğu ve açılma olduğu belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının ailesinin şikayetçi olacağı öğrenildi.

O anlar kamerada
Yaşanan feci kaza ise araç içindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Müzeyyen M.’nin araç hareket halindeyken ayağa kalktığı ve aracın ani firen yaptığı görülüyor. Görüntülerde yaşlı kadının düşmesi ve vatandaşların yardıma koşması da yer alıyor.

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