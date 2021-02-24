Ücretsiz maskeyi duyan koştu! Kırıkkale'de izdiham yaşandı
KIRIKKALE'den son gelen görüntü pes dedirten cinsten... Ücretsiz maske almak için birbirleri ile yarışan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek isteyen bir iş insanı kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı.
Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlarda ücretsiz maske almak isterken sosyal mesafeyi unuttu.