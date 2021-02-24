Ücretsiz maskeyi duyan koştu! Kırıkkale'de izdiham yaşandı

Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara destek vermek isteyen bir iş insanı kent merkezinin çeşitli noktalarında 100 bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptırdı.

Çarşamba pazarında maskelerin ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlarda ücretsiz maske almak isterken sosyal mesafeyi unuttu.