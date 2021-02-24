Sebzeli erişte nasıl yapılır görüntüsüyle büyülüyor!

Erişte hepimizin evlerinde bulunan geleneksel lezzetlerimizin başında geliyor. Markette ve internet mağazalarında bol miktarda erişte mevcut ancak ev yapımı eriştenin yerini de hiçbir şey tutmuyor. Biz size bu gün sebzeli erişte tarifi vereceğiz katkısız sadece sebzelerin renk verdiği bu renkli eriştelere bayılacaksınız. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

1 demet ıspanak, 2 adet kırmızı pancar, 4-5 adet havuç, 6 su bardağı su, 4 su bardağı un, 3 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=ocoXbrNO90M&feature=youtu.be