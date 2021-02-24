BIST 1.519
DOLAR 7,16
EURO 8,71
ALTIN 416,58
MAGAZİN

Mankenliğe soyundu! Zeynep Bastık Kerimcan Durmaz'a cesur kıyafetiyle şov yaptı

Uslanmıyor Bu, Bir Daha, Boş Yapma şarkılarıyla tanınan 27 yaşındaki Zeynep Bastık, Kerimcan Durmaz'a cesur kıyafetiyle adeta defile yaptı.

Son dönemin en başarılı popçusu Zeynep Bastık, yakın arkadaşlarını evinde ağırladı. Bastık'ın misafir ettiği arkadaş grubunun arasında geçtiğimiz aylarda ABD’ye yerleşen Kerimcan Durmaz da vardı. Ünlü şarkıcı, evinde arkadaşlarına kıyafetlerini giyip mankenlik yaptı. Durmaz da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

150 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen sahne ücreti ve yurt dışı konserlerinden kazandığı 30 bin dolar ile Türkiye'nin en çok kazanan şarkıcılarından olan Bastık, şu sıralar çok konuşulacak bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Başarılı popçu, yeni klibi için yönetmen ve onlarca dansçıyı Los Angeles'tan İstanbul'a getirtti. Dansçı, yönetmen ve tüm ekibin konaklamadan ekstraya kadar tüm masrafını cebinden karşılayacak olan genç popçu, bu özel klip çekimi için de 500 bin TL'lik bir bütçe ayırdığı iddialar arasında!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir anda yere kapaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne yüzsüzsün sen ya ne karaktersizsin sen ya cibilliyetleri bozuk
Bursa'da tekme ve yumruklar havada uçuştu! Sebebi ise pes dedirtti
Sokak ortasında erkek arkadaşının darbettiği genç kızı vatandaşlar kurtardı
Zonguldak'ta 7 bin TL geliri olan kadın yardım istedi, Vali şok oldu!
İstanbul'da 2 genç 'sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' deyip isyan etti
Tiger Woods kaza geçirdi hastaneye kaldırıldı
Bursa'da jerkesin çıktığını görünce girdiler! Örümcek adam gibi kaçtılar
Kırmızı Oda 26. bölüm fragmanı
İşte HDP'yi ele veren o PKK'lının Gara itirafı