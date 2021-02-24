BIST 1.494
DOLAR 7,23
EURO 8,78
ALTIN 415,49
İNTERNETHABER TV

Fetöcü'lerin yıldırım aşkı! Bakın nasıl aşık olmuşlar!

Perde Arkası programına konuk olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Fetöcü'lerin katalog evliliği ile ilgili her şeyi ortaya çıkardı. Bakın nasıl evleniyorlarmış!

Cihat Yaycı FETÖ'cülerin katalog evililiği yaptığını açıklamıştı, kendisine sordum nedir bu katalog evliliği diye; Yaycı öyle şeyler anlattı ki ağzım açık kaldı, Fetöcü'ler resmen izdivaç programı kurmuşlar kendi aralarında, buyrun birlikte izleyelim nasıl bir aşk hikayesi varmış örgüt içerisinde siz de görün, bence çok şaşıracaksınız!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Avcılar Haramidere'de yanarak kayan araç korku saçtı o anlar kamerada
Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: ''Utanmaz terbiyesizler!''
Halk TV'de 'Aşılamada ilk 25'te bile değiliz' diyen Ayşenur Arslan 1 dakika sonra özür diledi
Ücretsiz maskeyi duyan koştu! Kırıkkale'de izdiham yaşandı
Lille Yusuf Yazıcı'yı paylaşıp ekledi: Baba, sen n'aptın ya
Sebzeli erişte nasıl yapılır görüntüsüyle büyülüyor!
Esenler'de yangında can pazarı küçük çocuk binanın 3. katından aşağı böyle atıldı
Mankenliğe soyundu! Zeynep Bastık Kerimcan Durmaz'a cesur kıyafetiyle şov yaptı
İstanbul'da yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı! Bir anda yere kapaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne yüzsüzsün sen ya ne karaktersizsin sen ya cibilliyetleri bozuk