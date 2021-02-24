Fetöcü'lerin yıldırım aşkı! Bakın nasıl aşık olmuşlar!

Cihat Yaycı FETÖ'cülerin katalog evililiği yaptığını açıklamıştı, kendisine sordum nedir bu katalog evliliği diye; Yaycı öyle şeyler anlattı ki ağzım açık kaldı, Fetöcü'ler resmen izdivaç programı kurmuşlar kendi aralarında, buyrun birlikte izleyelim nasıl bir aşk hikayesi varmış örgüt içerisinde siz de görün, bence çok şaşıracaksınız!