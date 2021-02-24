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Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: ''Utanmaz terbiyesizler!''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftalık olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye sert sözler söyledi. Erdoğan, "Ülkemizde devletine düşman kirli bir zihniyet var. Bunlar öyle utanmaz ki, her şeyi benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Askerimizi polisimizi kim kaçırdı? 5 yıl dağ taş demeden her yeri taradık. Bakanlarımı bu beyefedilerin makamlarına gönderdik. Ne olduğunu anlattık. Bunlar ona rağmen terbiyesizce eleştiri yağmuruna tuttular. Bunlar utanmasızca, terbiyesizce saldırdılar. Katliamın suçunu bize yıkmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki; şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak. Onlar yine el ele Ankara'dan İstanbul'a yürüsünler. " dedi. Normalleşme dönemine de değinen Erdoğan, 1 Mart ile ilgili sevindiren açıklamalarda bulundu...

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