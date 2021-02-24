Gaziosmanpaşa'da sağlık çalışanına saldıran şehir eşkıyası tutuklandı

Gaziosmanpaşa’da özel bir tıp merkezine girerek hemşireyi döven şüphelilerden M.B. “Kasten adam yaralama” suçundan tutuklandı. Darp olayına karışan T.T.’nin polis tarafından arandığı öğrenildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesi alınan şüpheli M.B., kalp ritim bozukluğu şikayetiyle arkadaşı T.T. ile birlikte 02.30 sıralarında tıp merkezine geldiklerini, tedavi olduktan sonra ayrıldıklarını, kimliklerini unuttuklarını farkedince 05.30’da geri döndüklerini anlattı. Tıp merkezine geri döndüklerinde kimliklerinin burada olmadığını söyleyen sağlık çalışanı ile tartışma yaşadıklarını bu sırada suçlamaya konu olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler M.B. ve T.T..’nin sağlık çalışanı Süleyman Gül'e yönelik fiziksel saldırısı güvenlik kamerasına de saniye saniye yansıdı. M.B. ve T.T.’nin sağlık çalışanına yumruk ve kafa darbeleriyle saldırısı sonrası tıp merkezinden kaçarak uzaklaştığı görüldü. DHA’ya konuşan Süleyman Gül, aynı saldırganların daha önce tıp merkezinde olay çıkardığını, şikayetçi olduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Gül, yeniden şikayetçi olup darp raporu aldığını belirterek sağlıkçılara şiddetin bir an önce son bulmasını dilediğini söyledi.

2 saldırgan tarafından darp edilen sağlık çalışanı Süleyman Gül, "Akşam saat 17.30 civarında ters yönden bir araba yaklaştı. Camdan bize 'Buraya gelin, arabaya gel' işareti yapmaya başladılar. Biz zaten şahısları daha önceden tanıyoruz. Daha önce de gelip bize bıçak çekmişlerdi. İçeride hasta olduğunu beyan ettik. Onların içeri gelmesi gerektiğini söyledik. O da 'Geleceksin, nasıl gelmezsin' demeye başladı. İçeri girdi ve arkasından diğer arkadaşı geldi. Arabada 5-6 kişilerdi ama içeriye 2 kişi girdi. 2 kişi saldırdı. Birisini arkadaşlarım sakinleştirmeye çalıştı dışarı çıkardılar. Diğeri içeride kaldı. Darp etmeye başladı zaten. Gözüme 2 yumruk yedim, burnuma kafa attı" dedi.