İstanbul'da site sakinlerine mafya dayağı

Geçtiğimiz günlerde aidatları toplayıp faturaları ödemeyen, oturdukları koltukları yıllarca bırakmayan 'mafya' site yönetimleri gündemi meşgul etmişti. Yüksek aidatlar ve usulsüzlüklerle gündeme gelen bazı site yönetimleri, bu kez de şiddet iddialarıyla gündemde. Site sakinlerinin ücretlerini ödedikleri halde yapılan usulsüzler sebebiyle hem elektrikleri hem suları kesildi. Bunun sebebini sormak için gittiklerinde ise site yöneticilerinden şiddet gördüler.

CNN Türk Muhabiri Tugay Saday'a konuşan site sakini Fatma Yağmur Köçmen, "Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yoktu. Bir çete mafya buraya çökmüş durumdaydı. 50-60 kişi dolaştırıyorlardı. Silahlı kişiler, usulsüz hiç imza atılmadan toplantı hiç toplantı yapılmadan ek bütçe çıkardılar. Daireleri borçlandırdılar. Daireleri icradan satışlara çıkardılar. Kendi namlarına satın aldılar daireleri. Özellikle tercih yabancı uyrukluları, iletişimleri olmayanları tercih ettiler. Yaklaşık 100 kişi çalıştırmışlar. Hiç bilgimiz yok. Köydeki akrabalarını kendi çocuklarını SGK'lı göstermişler. SGK'ya milyon borçlandık. Elektrik kurumuna milyon borçlar. İSKİ'ye milyon borçlar. Vergiye borç. Her yere borç çıktı. Şiddete maruz kaldık. Evlerimize giremedik. Polis koruması talep ettik, o şekilde evlerimize girip çıkmaya başladık. Sırf yönetime dava açtığım için elektriksiz susuz bir ay geçirdim. Evimi terk etmek zorunda kaldım. Bir yakınımın yanına gittim. Davamı çekmediğim sürece açmayacaklarını söylediler. Her geçen gün ayrı bir yerden dert çıkarttılar. 'Asansör yapacağız' dediler, yapmadılar. Millet çatıdan çatıya atlamaya başladı. 70-80 yaşındaki hasta insanlar mağdur kaldı" dedi.