Diyette pişirme teknikleri önemli mi?

Doğru pişirme tekniği ile besinlerimizden maksimum fayda sağlayabiliriz. Taze meyve sebzeler yüksek oranda vitamin, mineral ve antioksidan içerirler, içeriklerindeki bu değerli birleşenlerin bulunma miktarı yetiştiği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Besinleri eve getirip buz dolabına koyduğumuzda ya da oda sıcaklığında beklettiğimizde bu değerlerde yavaş yavaş kayıplar başlar peki bu kayıpları önlemek için pişirme teknikleri nelerdir? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için cevapladı...