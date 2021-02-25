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Denizli'de korkunç kaza! Fren yerine gaza bastı yayaları altına aldı

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de fren yerine gaza basan kadın sürücü önce trafik ışığını ardından 3 yayayı ezdi

Kaza, öğle saatlerinde Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 BK 259 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Emine Beler, bulvardan 'U' dönüşü yapmak isterken bir anda fren yerine gaza bastı. Kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak önce trafik ışığını devirdi. Ardından kaldırımda kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden otomobil, köpeklerini gezintiye çıkaran 3 genç ile karşı yönden delen iki kişiye daha çarptı.

Otomobilin çarptığı Meltem Çoğaşlıoğlu (21) ile Furkan Sevinç (18) kaldırma savruldu. Ön kısmı hurdaya dönen aracın altına aldığı Eyüp Batuhan (20) ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilin altından çıkarılan Batuhan, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hafif şekilde yaralandıktan sonra ayakta tedavi edilen diğer gençlerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Korku dolu anlar kamerada 
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan korku dolu anlar tüyleri ürpertti. Kontrolden çıkan otomobilin trafik ışığını devirdikten sonra yayalara çarpması, iki gencin yola savrulması ile paniğe kapılan yaya ve köpeğin sağa sola kaçışması görüntülerde yer aldı.

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