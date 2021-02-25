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SAĞLIK

Kas yapmak için ne kadar protein tüketilmelidir?

Protein, çoğunluğu vücut tarafından kendi başına üretilemeyen amino asitlerden oluşan yapısal bir moleküldür. Hayvansal gıdalar, genellikle tüm esansiyel amino asitleri sağlayan yüksek proteinli besinler olarak nitelendirilmektedir. Peki kas yapmak için vücudumuz ne kadar protein ister, işte cevabı...

Egzersiz sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçalarından biri konu egzersiz olduğunda beslenme de her zaman merak konusu oluyor, vücut yapısının egzersiz performansını korumak ve geliştirmek için doğru beslenme desteğinin şart olduğunu hepimiz biliyoruz bu konuda en çok merak edilen sorulardan bir de kas yapmak için ne kadar protein tüketmeliyiz oluyor... Diyetisyen Dilan Söğüt kas yapmak için ne kadar protein gerektiğini sizler için anlattı.

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