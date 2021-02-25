Kas yapmak için ne kadar protein tüketilmelidir?

Egzersiz sağlıklı yaşamın vazgeçilmez parçalarından biri konu egzersiz olduğunda beslenme de her zaman merak konusu oluyor, vücut yapısının egzersiz performansını korumak ve geliştirmek için doğru beslenme desteğinin şart olduğunu hepimiz biliyoruz bu konuda en çok merak edilen sorulardan bir de kas yapmak için ne kadar protein tüketmeliyiz oluyor... Diyetisyen Dilan Söğüt kas yapmak için ne kadar protein gerektiğini sizler için anlattı.