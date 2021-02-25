Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' çıkışı! 'İstanbul 1'den büyüktür'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" sözlerine cevap verdi. İmamoğlu, İSKİ’nin Ataköy’de başlattığı atık su tüneli inşaatını gerçekleştirecek TBM cihazının yer altına indirilme törenine katıldı. Törende İmamoğlu’na; Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İBB Sözcüsü Murat Ongun eşlik etti.

İnatlaşanlarla 23 Haziran'ı hatırlatıyorum

Tören sonrası İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" açıklamalarına cevap verdi. "İstanbul ile inatlaşmayı hâlâ kendisine marifet görenlere 23 Haziran'ı hatırlatıyorum" diyen İmamoğlu, "İstanbul 1'den büyüktür" ifadelerini kullandı.

Gündem değiştirme çabası mı?

Gara'ya yapılan operasyonu hatırlatan İmamoğlu, "Birilerinin 'müjde' açıklamasının daha sonra niçin 'başarısız olduk' açıklamasına döndüğünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul açıklamasının bir gündem değiştirme çabası olduğunu söyledi.