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POLİTİKA

Ermenistan'daki darbe girişimine Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe veya darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız, dolayısıyla Ermenistan'daki darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz " dedi.

Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Paşinyan yaptığı ilk açıklamada, "Ülkede darbe girişimi var" ifadelerini kullanarak, destekçilerinin başkent Erivan'da toplanması için çağrı yaptı. Ardından Paşinyan, Parlamento binasının önünde toplanan destekçilerinin yanına giderek, "Ben halkım için mücadele ediyorum. Polis halkın güvenliğini sağlayacak" açıklamasını yaptı. Paşinyan'ın, darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden aldığı duyuruldu. Güvenlik güçleri ise Ermenistan Parlamentosu'nun önünde önlem aldı.

''Ermenistan'daki darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz''
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'da yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe veya darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız, dolayısıyla Ermenistan'daki darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz. 

''Nerede olursa olsun darbeye karşıyız" 
Bu tür darbe girişimleri ülkelerin istikrarını bozan girişimlerdir. Biz de basından takip ediyoruz gelişmeleri ama nerede olursa olsun darbeye karşıyız" 

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