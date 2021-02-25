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Erdoğan'ın o adımı Saadet'teki çözülmeyi hızlandıracak

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul stratejisinin Saadet Partisi'ndeki çözülmeyi hızlandıracağını söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı seçim sürecini değerlendirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece saat 03.00'a kadar ilçe başkanlarının belirlenmesi için Osman Nuri Kabaktepe ile toplantı yaptığını anlatan Özışık, yönetimin de bu şekilde belirlendiğini söyledi.

Konuşmasında Osman Nuri Kabaktepe'nin il başkanı olmasıyla birlikte Saadet Partisi'ndeki çözülmenin de hızlanacağını ifade eden Özışık, AK Parti'nin 94 ruhu diye bahsettiği sürecin aynı zamanda öze dönüşün de işaret fişeği olduğunu belirterek kongrenin AK Parti'nin İstanbul için seçim startı olduğunu ifade etti.

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