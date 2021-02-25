Esra Erol kadınların yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi

Esra Erol'da programına katılan Havva, eşiyle birlikte bir apartmanda kapıcılık yaparken eşinin bina sakinlerinden birisiyle kendisini aldattığını ve bu nedenle kovulduklarını söyledi. 214 yıldır evli olduğu eşi Yavuz B.nin 1 Şubat tarihinde bir mektup bırakarak kayıplara karıştığını ve iki çocuğuyla yapayalnız kaldıklarını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Havva Hanım'a Esra Erol'da seyircisi de sessiz kalmadı. Esra Erol'da seyircisi, Havva Hanım için tek yürek oldu. Sayısız yardım telefonu geldiğini belirten Esra Erol, bunun Havva için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

"Havva adına hepinize çok teşekkür ederim. Hayatı kurulduğunda o huzuru sizlere de göstereceğiz. Elbirliğiyle bir kadının, iki çocuğun yaşamına dokunduk" dedi.